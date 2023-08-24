Собака привела домой заблудившегося пса и позвонила в дверь

В США собака привела домой потерявшегося пса соседей и позвонила в дверь

Собака в американском штате Калифорния помогла вернуться домой заблудившегося пса соседей и позвонила в дверь, чтобы передать его хозяевам. Видео произошедшего опубликовано на Newsflare.

Женщина по имени Шарлиз получила уведомление, что кто-то позвонил в ее дверь. Она посмотрела запись с установленной на двери камеры видеонаблюдения и увидела у порога своего пса и собаку соседей.

Американка пояснила, что ее дочь случайно выпустила пса на улицу. Питомец убежал в соседний двор и потерялся, но соседская собака взяла ситуацию под контроль. Она не только привела заблудившегося пса обратно домой, но даже позвонила в дверь, чтобы убедиться, что хозяева узнают о возвращении питомца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака для помощи глухим и слабослышащим людям по кличке Вив спасла жизнь хозяину, позвав на помощь соседку. Соседи вызвали бригаду скорой помощи, а затем позвонили жене мужчины, обнаружив номер ее телефона на ошейнике собаки.