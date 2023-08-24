Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:49, 24 августа 2023Из жизни

Собака привела домой заблудившегося пса и позвонила в дверь

В США собака привела домой потерявшегося пса соседей и позвонила в дверь

Собака в американском штате Калифорния помогла вернуться домой заблудившегося пса соседей и позвонила в дверь, чтобы передать его хозяевам. Видео произошедшего опубликовано на Newsflare.

Женщина по имени Шарлиз получила уведомление, что кто-то позвонил в ее дверь. Она посмотрела запись с установленной на двери камеры видеонаблюдения и увидела у порога своего пса и собаку соседей.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Американка пояснила, что ее дочь случайно выпустила пса на улицу. Питомец убежал в соседний двор и потерялся, но соседская собака взяла ситуацию под контроль. Она не только привела заблудившегося пса обратно домой, но даже позвонила в дверь, чтобы убедиться, что хозяева узнают о возвращении питомца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака для помощи глухим и слабослышащим людям по кличке Вив спасла жизнь хозяину, позвав на помощь соседку. Соседи вызвали бригаду скорой помощи, а затем позвонили жене мужчины, обнаружив номер ее телефона на ошейнике собаки.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    В ЕС отреагировали на инцидент с самолетом Пригожина

    Очевидица раскрыла новые подробности крушения самолета Пригожина

    Стало известно о допросе пилота частных джетов Пригожина

    Путин поручил утвердить план развития городов Арктики с воинскими частями

    Пилот рассказал о доступе к ангарам в аэропорту вылета самолета Пригожина

    Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу после укуса комара

    Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений ВСУ

    Компания Baykar Makina подарила Украине БПЛА Bayraktar ко Дню независимости

    Россиянин возил мужчину в багажнике и требовал признаться в торговле наркотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости