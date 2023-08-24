В Нижнем Новгороде запустят электробусы

В Нижнем Новгороде в начале 2024 года запустят электробусы

В Нижнем Новгороде планируют запустить электробусы в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Дениса Рябинина.

Первые электробусы обещают запустить в сентябре. После этого будет проведена их тестовая обкатка и постановка на учет. Электробусы будут курсировать в Нагорной части города. В маршруты первых транспортных средств войдут микрорайон Цветы и ЖК «Новая Кузнечиха».

В настоящее время проводится подготовка депо номер один. К началу ноября планируется завершить монтаж зарядных станций.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют благоустроить территорию речпорта и реконструировать речной вокзал. Отмечалось, что часть территории передадут новой компании «Флот Республики Татарстан».

