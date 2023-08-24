Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:06, 24 августа 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде запустят электробусы

В Нижнем Новгороде в начале 2024 года запустят электробусы

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде планируют запустить электробусы в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Дениса Рябинина.

Первые электробусы обещают запустить в сентябре. После этого будет проведена их тестовая обкатка и постановка на учет. Электробусы будут курсировать в Нагорной части города. В маршруты первых транспортных средств войдут микрорайон Цветы и ЖК «Новая Кузнечиха».

В настоящее время проводится подготовка депо номер один. К началу ноября планируется завершить монтаж зарядных станций.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют благоустроить территорию речпорта и реконструировать речной вокзал. Отмечалось, что часть территории передадут новой компании «Флот Республики Татарстан».

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл обстоятельства возвращения Пригожина в Россию в день гибели

    Путин раскрыл первичные данные по разбившемуся в Тверской области самолету

    Дуа Липа снялась топлес для журнала

    Путин раскрыл дела Пригожина в Африке

    Путин сообщил о первом докладе по расследованию катастрофы с самолетом Пригожина

    Врач назвала способы легче переносить смену погоды

    Командир «Ахмата» назвал получивших выгоду от крушения самолета Пригожина

    Путин заявил о весомом вкладе «Вагнера» в борьбу с неонацизмом на Украине

    Украинский военнопленный рассказал о мобилизации без почки

    Дачникам назвали способ разрешить спор из-за забора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости