На Android-смартфонах упростят перенос номера eSIM

9to5Google: в Android появится быстрая настройка номеров eSIM

Компания Google предложит пользователям Android-смартфонов функцию быстрого переноса номера телефона. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа изучили код новой версии Android, в которой обнаружили функцию упрощенного переноса тарифа eSIM с одного смартфона на другой. Согласно раскрытым изображениям, пользователям предложат отсканировать появившийся на экране устройства при настройке нового гаджета QR-код. В этом случае номер eSIM будет откреплен от старого телефона и закреплен на новом.

Авторы портала напомнили, что в iOS есть подобная функция переноса тарифа eSIM, но она работает через Bluetooth. «В Android, похоже, будут использовать другой подход», — заметили журналисты. По их словам, сейчас процесс переноса тарифа eSIM нельзя назвать простым: при активации нового устройства пользователям нужно обращаться к оператору связи.

В материале говорится, что новая функция будет способствовать популяризации eSIM на Android-смартфонах. Журналисты предположили, что в будущем пользователи телефонов смогут полностью отказаться от физических сим-карт.

В ноябре 2022 года журналисты портала Huawei Central заметили, что переход на eSIM окажется проблемным для владельцев Android-смартфонов. По словам авторов, аудитория девайсов на базе Android не готова к технологии eSIM, так как виртуальные сим-карты в основном применяются в дорогих телефонах.