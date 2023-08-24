Мужчина засунул голову в фонтан, подлетел на несколько метров и попал в больницу

20 Minutes: мужчина засунул голову в фонтан в Женеве и попал в больницу

Мужчина попал в больницу после того, как засунул голову в фонтан Же-До в Женеве. Подробностями истории поделилось швейцарское издание 20 Minutes.

По данным источника, молодой человек прорвался через барьеры безопасности, прижался лицом к соплу фонтана и попытался уцепиться за толщу воды, после чего подлетел на несколько метров.

Очевидец происшествия рассказал журналистам, что затем мужчина нырнул в Женевское озеро, откуда его извлекли спасатели. На машине скорой помощи пострадавшего доставили в Университетскую клинику Женевы.

Издание также отмечает, что, по данным промышленных служб города, скорость струи в фонтане — 200 километров в час.

Ранее туристка захотела набрать в бутылку воды из знаменитого фонтана Треви в Риме, попала на видео и угодила в полицию. На кадрах видно, как женщина идет к «скалам» фонтана и подставляет бутылку под льющуюся воду. Сидящие неподалеку туристы недоуменно смотрят на нее.