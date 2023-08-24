Сценаристка «Друзей» пожаловалась на работу с актерами сериала

Сценаристка Пэтти Лин пожаловалась на опыт работы с актерами «Друзей»

Сценаристка культового сериала «Друзья» Пэтти Лин пожаловалась на опыт работы с актерами шоу. Ее цитирует Fox News.

В отрывке из своей книги Лин вспомнила, что изначально у нее были сомнения по поводу работы с командой сценаристов шоу в седьмом сезоне, поскольку она была новичком в индустрии, однако женщина решила не упускать свой шанс.

Сценаристка вспоминала, что с нетерпением ждала возможности присоединиться к актерам для чтения сценариев за столом, но ее энтузиазм быстро угас. «Актеры, казалось, были недовольны тем, что были прикованы к уставшему старому сериалу, в то время как они могли расти», — сказала она.

Лин заявила, что что звезды шоу намеренно саботировали шутки во время чтения сценария за столом, если они им не нравились. «Десятки хороших шуток были выброшены только потому, что один из них пробормотал фразу через рот», — добавила писательница.

Помимо этого, Лин отметила, что актеры редко говорили что-то положительное, а также обозначали проблемы, не предлагая реальных решений. «В целом, наши встречи носили мрачный и агрессивный характер. В них не было той легкости, которую можно было бы ожидать от создания ситкома», — заключила она.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон сообщила о негативной реакции современной молодежи на сериал «Друзья», в она котором сыграла одну из главных ролей.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года. В 2017-м ситком появился на стриминговом сервисе Netflix.