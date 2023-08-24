Оценены последствия прекращения поставок популярного препарата от гепатита С

Фармацевт Абизов: уход «Зепатира» из России не повлияет на лечение гепатита

Прекращение поставок в Россию популярного препарата для лечения гепатита С «Зепатир», который производит американская фармкомпания MSD, не повлияет на лечение этого заболевания в стране. Об этом заявил доктор фармацевтических наук Евгений Абизов, его цитирует Ura.ru.

«Препараты группы для лечения заболеваний печени есть. Что касается аналогов, то они тоже есть. Кроме того, ряд стран могут производить тот же препарат, но под другим названием», — оценил последствия прекращения поставок специалист.

По мнению фармацевта, поставки препарата также могут быть организованы с помощью параллельного импорта. В России врачей-гепатологов и лекарств для лечения гепатита достаточно, подчеркнул Абизов.

В Минздраве также отреагировали на решение фармкомпании из США. Так, специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявлял, что «Зепатир» не является уникальным лекарством. Решение американской компании не повлияет на доступность терапии гепатита С в России, считает он.

Сообщения о прекращении поставок «Зепатира» появились 22 августа. Тогда газета «Коммерсантъ» со ссылкой со ссылкой на письмо Минздрава и подтверждение Росздравнадзора сообщала, что американский фармпроизводитель предупредил о прекращении поставок в Россию. Утверждалось, что «Зепатир» входит в тройку наиболее популярных схем лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых, его доля в 2022 году в оплаченных государством закупках соответствующих препаратов составила 19 процентов.

Гепатит С — это заболевание, вызванное вирусом гепатита С и характеризующееся воспалительным поражением печени. Болезнь может протекать в легкой или тяжелой форме, во втором случае она способна вызвать цирроз печени и рак. Вирус, в частности, передается через недостаточно стерилизованное медицинское оборудование, переливание не прошедших скрининг крови продуктов крови, а также через повторное использование инъекционного инструмента при употреблении наркотиков.

Продолжительность жизни больных пациентов с гепатитом, у которых не диагностировал это вирусное заболевание, на 15-20 лет короче, чем у людей без гепатита. Через 20-25 лет после инфицирования у большей части больных развивается цирроз печени и печеночная недостаточность.