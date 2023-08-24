Россиянин съездил в баню в Германию и удивился одной необычной привычке немцев

Блогер «Дзена» поехал в ФРГ и сообщил о привычке немцев ходить в баню без трусов

Российский путешественник и тревел-блогер съездил в баню в Германии и удивился одной необычной привычке немцев. Своим отзывом мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, местные жители ходят в парилки без одежды, в том числе без трусов, плавок и купальников. «Причем правило таково, что в этих привычных предметах туалета находиться там запрещено, — сообщил он. — Можно только с полотенцем или простыней».

Немцы считают, что посещать бани в одежде негигиенично. «Дело в том, что сауна и баня почти всегда находятся вместе с бассейном, термами, джакузи, — добавил россиянин. — Соответственно, человек, который проводил время там, имеет мокрое белье. И если садится в нем на лавки в бане, влага попадает на доски, что не есть хорошо».

Блогер также подчеркнул, что по этой же причине посетителям нельзя садиться голыми на полки, необходимо подкладывать полотенце или простынь. «Это как раз объяснимо: чужой пот точно также попадет на дерево, а затем другой человек туда садится контактируя, — отметил он. — Ну, и свой пот туда же отправляя».

Ранее российская путешественница и блогер, поехавшая в Германию, восхитилась домами немцев и описала их фразой «нам такое не видать». Девушка подчеркнула, что во дворах у местных жителей всегда чисто и аккуратно, даже если ежедневно опадают листья.

