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05:29, 24 августа 2023Путешествия

Россиянин съездил в баню в Германию и удивился одной необычной привычке немцев

Блогер «Дзена» поехал в ФРГ и сообщил о привычке немцев ходить в баню без трусов

Фото: Unsplash

Российский путешественник и тревел-блогер съездил в баню в Германии и удивился одной необычной привычке немцев. Своим отзывом мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, местные жители ходят в парилки без одежды, в том числе без трусов, плавок и купальников. «Причем правило таково, что в этих привычных предметах туалета находиться там запрещено, — сообщил он. — Можно только с полотенцем или простыней».

Немцы считают, что посещать бани в одежде негигиенично. «Дело в том, что сауна и баня почти всегда находятся вместе с бассейном, термами, джакузи, — добавил россиянин. — Соответственно, человек, который проводил время там, имеет мокрое белье. И если садится в нем на лавки в бане, влага попадает на доски, что не есть хорошо».

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Блогер также подчеркнул, что по этой же причине посетителям нельзя садиться голыми на полки, необходимо подкладывать полотенце или простынь. «Это как раз объяснимо: чужой пот точно также попадет на дерево, а затем другой человек туда садится контактируя, — отметил он. — Ну, и свой пот туда же отправляя».

Ранее российская путешественница и блогер, поехавшая в Германию, восхитилась домами немцев и описала их фразой «нам такое не видать». Девушка подчеркнула, что во дворах у местных жителей всегда чисто и аккуратно, даже если ежедневно опадают листья.

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    Фариза Бацазова
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