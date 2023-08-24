Вице-канцлер Германии заявил о неверных оценках спецслужб перед СВО

Вице-канцлер ФРГ Хабек раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации перед СВО

Вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек раскритиковал спецслужбы ФРГ за неверную оценку ситуации перед началом СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил политик, спецслужбы США и Великобритании предупреждали о возможности начала боевых действий, однако в Германии подобные мнения проигнорировали. «Другие [немецкие] спецслужбы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило», — заявил вице-канцлер.

Ранее Хабек извинился перед Украиной за опоздание с поставками оружия во время переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским. Как он отметил, часть его работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве.