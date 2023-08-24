Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 24 августа 2023Мир

Вице-канцлер Германии заявил о неверных оценках спецслужб перед СВО

Вице-канцлер ФРГ Хабек раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации перед СВО

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек раскритиковал спецслужбы ФРГ за неверную оценку ситуации перед началом СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил политик, спецслужбы США и Великобритании предупреждали о возможности начала боевых действий, однако в Германии подобные мнения проигнорировали. «Другие [немецкие] спецслужбы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило», — заявил вице-канцлер.

Ранее Хабек извинился перед Украиной за опоздание с поставками оружия во время переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским. Как он отметил, часть его работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В состав БРИКС войдут шесть новых стран

    В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

    В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости