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23:08, 24 августа 2023Мир

Госдеп прокомментировал планы БРИКС по принятию новых участников

Госдеп о расширении БРИКС: государства сами выбирают, с кем сотрудничать
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Власти США считают, что страны имеют право на самостоятельный выбор партнеров и объединений. Таким образом Госдепартамент в беседе с ТАСС прокомментировал планы БРИКС по принятию новых участников.

Отмечается, что Соединенные Штаты продолжат работать с партнерами и союзниками на двусторонних, региональных и многосторонних форумах, «чтобы укреплять общее благополучие и поддерживать глобальный мир и безопасность».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Речь идет об Аргентине, Египте, Иране, Саудовской Аравии, Эфиопии и ОАЭ. Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила желание сотрудничать со всеми новыми участниками БРИКС.

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    Юлия Мискевич
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