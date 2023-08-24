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15:08, 24 августа 2023Забота о себе

Названа неожиданная опасность съедобных грибов

Гастроэнтеролог Кашух: в старых съедобных грибах могут оказаться стафилококки

Фото: Unsplash

Даже в съедобных грибах могут оказаться вещества, опасные для здоровья, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Неожиданную опасность съедобных грибов она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, в грибах, растущих возле оживленных трасс или в городских парках, могут быть соли тяжелых металлов и ядохимикаты, приводящие к отравлению. Сыроежки, свинушки, маслята и моховики довольно интенсивно накапливают радиоактивный цезий, уточнила врач, в белых грибах и шампиньонах может оказаться ртуть, а в черном грузде — медь.

Кроме того, продолжила Кашух, опасность могут представлять старые грибы. «Когда гриб входит в стадию зрелости, в нем начинают образовываться вредные вещества. Употреблять такие грибы в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде неполезно», — сказала гастроэнтеролог. В старых грибах также могут оказаться личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы — кишечная палочка, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другие.

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Чтобы не допустить отравления, важно правильно обрабатывать и хранить грибы, подчеркнула Кашух. В день сбора, уточнила она, их надо перебрать, почистить и отварить. После этого грибы можно оставить в холодильнике на сутки — на это время в них будет приостановлен процесс саморазрушения. «Другой вариант — тщательно промыть грибы, бланшировать и отправить в морозилку. В таком виде они могут храниться около года», — заключила врач.

Ранее специалист по производству грибов и пищевым технологиям Дмитрий Зыков развеял популярный народный миф о грибах. По словам Зыкова, не стоит думать, что червивый гриб безопасен для человека.

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    Александра Лисица
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