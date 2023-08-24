На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

Mash: на месте падения самолета Пригожина нашли стрелковое оружие и боеприпасы

На месте падения в Тверской области самолета Embraer бизнесмена Евгения Пригожина нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты, утверждает Telegram-канал Mash.

Боеприпасы могли принадлежать бойцам ЧВК «Вагнер», которые находились на борту, в том числе Дмитрию Уткину.

В связи с этим у следствия появилась еще одна версия причины крушения, связанная с неосторожным обращением с боеприпасами, добавляет Mash.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает версию о бомбе в самолете. Она могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета.

Самолет потерпел крушение вблизи поселка Куженкино вечером в среду, 23 августа. На борту находились 10 человек, в списках пассажиров значился и Пригожин.

