Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 24 августа 2023Россия

На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

Mash: на месте падения самолета Пригожина нашли стрелковое оружие и боеприпасы

Фото: Marina Lystseva / Reuters

На месте падения в Тверской области самолета Embraer бизнесмена Евгения Пригожина нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты, утверждает Telegram-канал Mash.

Боеприпасы могли принадлежать бойцам ЧВК «Вагнер», которые находились на борту, в том числе Дмитрию Уткину.

В связи с этим у следствия появилась еще одна версия причины крушения, связанная с неосторожным обращением с боеприпасами, добавляет Mash.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает версию о бомбе в самолете. Она могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета.

Самолет потерпел крушение вблизи поселка Куженкино вечером в среду, 23 августа. На борту находились 10 человек, в списках пассажиров значился и Пригожин.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Уролог предупредил об опасных для почек привычках

    Московский офисно-гостиничный комплекс эвакуировали из-за угрозы взрыва

    В Госдуме раскритиковали законопроект о депортации «распускающих руки» мигрантов

    У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

    Назван круг имевших доступ к самолету Пригожина лиц

    Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas

    В России презентовали проект дирижабля «Шкипер» для грузоперевозок

    Бывший премьер Украины рассказал о бессилии Зеленского

    Певица Катя IOWA показала фигуру через пять месяцев после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости