Биржевые цены на газ в России рекордно выросли

Цена на газ в России на бирже СПбМТСБ достигла исторического максимума

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость природного газа с поставкой в сентябре достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена топлива на месячной торговой сессии на главном балансовом пункте «Локосово» выросла более чем на четыре процента к торгам месячной давности. По остальным биржевым инструментам рекорда достигнуто не было. Также на данной сессии покупателям впервые был предложен контракт с оплатой после отбора газа — за месяц было заключено два таких договора.

Объем торгов при этом снизился приблизительно до 394,2 миллиона кубометров с примерно 430 миллионов кубометров по итогам предыдущей сессии (август). Стоимость газа на бирже ориентируется на регулируемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России цену поставок «Газпрома», которая постоянно индексируется.

«Газпром» является ключевым поставщиком газа в России. На фоне рухнувших поставок топлива в Европу в прошлом году внешние доходы компании резко сократились. В июле стало известно, что производитель собирается разместить облигации без срока погашения объемом 120 миллиардов рублей, что стало чрезвыйчайной редкостью для российского рынка. Компании удалось успешно разместить ценные бумаги в конце августа.