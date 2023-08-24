Предсказано существование летящих с одной десятой скорости света черных дыр

Physical Review Letters: черные дыры могут лететь с одной десятой скорости света

Астрофизики Рочестерского технологического института предсказали существование черных дыр, которые могут перемещаться в космосе со скоростью почти в одну десятую скорости света. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Ученые использовали суперкомпьютерное моделирование, чтобы определить, насколько быстро черные дыры могут двигаться после образования из-за столкновения двух меньших черных дыр. Известно, что такое слияние генерирует гравитационные волны, и испущенная таким образом энергия может оттолкнуть образовавшуюся черную дыру с большой скоростью.

Предыдущие исследования показали, что такие черные дыры могут достигать максимальной скорости примерно пять тысяч километров в секунду. Чтобы точнее определить возможную скорость после слияния, ученые прибегли к математическому моделированию, учитывавшему угол, под которым сближаются две черные дыры. Для всех случаев, кроме прямого лобового столкновения, будет период времени, в течение которого оба объекта будут вращаться вокруг друг друга.

Оказалось, что при наилучших условиях отдача может отбросить результирующую черную дыру со скоростью примерно 28,5 тысячи километров в секунду. Расстояние от Луны до Земли такой объект преодолел бы за 13 секунд, что составляет приблизительно девять процентов скорости света.