В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины

Премьер Брнабич заявила о готовности к участию Сербии в восстановлении Украины

Премьер Сербии Ана Брнабич поддержала интеграцию Украины в Евросоюз. Также политик выразила готовность принять участие в восстановлении страны, пишет РИА Новости.

«Могу подтвердить готовность Сербии поддержать евроинтеграцию Украины и поделиться нашим опытом», — подтвердила она.

Об этом политик заявила на саммите «Крымская платформа»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в этом году к организуемому Киевом форуму «Крымская платформа» решила присоединиться Сербия. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский до этого уточнил, что мероприятие пройдет 23 августа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским «хорошим и открытым». Так он прокомментировал переговоры, которые состоялись на полях форума в Греции. Вучич отметил, что уважает территориальную целостность Украины, о чем мы «ясно и недвусмысленно говорим с начала конфликта».