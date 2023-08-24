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22:24, 24 августа 2023Мир

В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины

Премьер Брнабич заявила о готовности к участию Сербии в восстановлении Украины

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Премьер Сербии Ана Брнабич поддержала интеграцию Украины в Евросоюз. Также политик выразила готовность принять участие в восстановлении страны, пишет РИА Новости.

«Могу подтвердить готовность Сербии поддержать евроинтеграцию Украины и поделиться нашим опытом», — подтвердила она.

Об этом политик заявила на саммите «Крымская платформа»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в этом году к организуемому Киевом форуму «Крымская платформа» решила присоединиться Сербия. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский до этого уточнил, что мероприятие пройдет 23 августа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским «хорошим и открытым». Так он прокомментировал переговоры, которые состоялись на полях форума в Греции. Вучич отметил, что уважает территориальную целостность Украины, о чем мы «ясно и недвусмысленно говорим с начала конфликта».

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    Марина Совина
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