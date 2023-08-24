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17:20, 24 августа 2023Путешествия

Назван круг имевших доступ к самолету Пригожина лиц

«МК»: к джету Embraer Пригожина был допущен ограниченный круг лиц

Фото: Aeroprints.com / Wikimedia

К самолету Embraer Legacy 600, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, был доступ у очень ограниченного круга лиц. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на источник.

По данным источника, всего на самолете может работать три человека — два пилота и один бортпроводник. Однако перед полетом к самолету, помимо названных людей, могут быть допущены технические работники (для техосмотра и заправки), а также уборщики.

Собеседник издания прокомментировал одну из версий следствия, согласно которой в джет могло быть заложено взрывное устройство. По его словам, следователям будет легко вычислить, кто именно мог заложить бомбу, так как к самолету допускают ограниченный круг лиц.

Ранее стало известно, что авиастроительная компания Embraer отказалась обслуживать самолет Embraer Legacy 600, который разбился в Тверской области и на борту которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, после введения санкций. Самолет российского бизнесмена не обслуживался с 2019 года.

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    Варвара Кошечкина
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