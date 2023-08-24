В Новосибирском зоопарке медведица и ее детеныши поиграли с кабачками

В зоопарке Новосибирска медведица Герда и ее детеныши поиграли с кабачками

В Новосибирском зоопарке медвежат Стрелку и Белку, и их мать Герду, засняли во время игры с кабачками. Ролик сняла постоянная посетительница зоопарка, его опубликовало издание Sibnet.

На видео видно, что медведи активно играют кабачком, таскают его по вольеру и ныряют с ними в бассейн, в процессе перекусывая овощем.

Издание уточнило, что в зоопарке медведей кормят морской рыбой, хлебом с рыбьим жиром внутри, морковью, яблоками, морской капустой, мясом. Летом и осенью к этому добавляются арбузы, дыни, ранетки, кабачки и тыквы.

Ранее в приморском нацпарке «Земля леопарда» показали гималайского медведя, который забирается на дерево ради меда. Там добавили, что хищник добивался своей цели как днем, так и ночью, а также в любую погоду. В результате медведь добрался до меда.