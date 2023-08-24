Появились снятые украинскими диверсантами во время атаки на Крым кадры

Shot опубликовал видео, снятое украинскими диверсантами во время атаки на Крым

В сети появились кадры, снятые членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) во время атаки на Крым. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как диверсанты устанавливают украинский флаг в кемпинге на западе полуострова. «Мы уже в Крыму», — говорит один из членов группы. На последующих кадрах ДРГ скрывается на лодках.

24 августа около четырех утра группа украинских диверсантов проникла на территорию Крыма и обстреляла кемпинг с туристами в селе Оленевка у мыса Тарханкут. Попасть по кемпингу атаковавшим удалось один раз, сразу после этого нападавшие скрылись. Пострадавших нет. Позже стало известно, что российские силовики ликвидировали четыре лодки, на которых, предварительно, находились 15-20 членов ДРГ.

Ранее 22 августа украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Брянской области. Атака противника была отражена силами подразделений пограничного управления ФСБ России, Минобороны России и Росгвардии.