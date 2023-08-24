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14:24, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу после укуса комара

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Офтальмолог Дмитрий Дементьев и инфекционист Георгий Сапронов в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал россиянам условие, при котором им обязательного нужно обратиться к врачу после укуса комара. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты рассказали, что от укуса комара человек может заразиться дирофиляриозом. «Основное место распространения червячка — глаза», — отметил Сапронов.

Врачи объяснили, что заразиться дирофиляриозом можно при укусе комара, который до этого заразился от собаки или кошки. В случае появления температуры, тошноты, рвоты и затруднения дыхания после укуса насекомого необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнули специалисты.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» назвал неожиданную причину необратимой слепоты. По его словам, к потере зрения могут привести некорректно сделанные «уколы красоты».

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    Олег Давыдов
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