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12:48, 24 августа 2023Силовые структуры

Украинскую актрису объявили в розыск за призывы к насилию над офицерами России

МВД объявило в розыск актрису Курилец за призывы к насилию над офицерами России

Кадр: «РОССИЯ ТВ» / YouTube

МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец, которая призвала к насилию над российскими офицерами, сообщает ТАСС.

Из базы розыска следует, что Курилец-Кметюк разыскивают по статье Уголовного кодекса России.

О возбуждении уголовного дела против актрисы стало известно 6 мая. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, Курилец обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. В апреле 2022 года она записала социальный видеоролик, в котором лишила жизни мужчину в военной форме, произнося при этом экстремистские высказывания.

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    Илона Палей
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