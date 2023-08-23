Сына бывшего чеченского судьи Янгулбаева объявили в розыск

Сына бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева Абубакара объявили в розыск

Сына бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, юриста Абубакара Янгулбаева объявили в федеральный розыск. Это следует из карточки, опубликованной в разделе «Розыск» на портале МВД.

По данным полиции, Абубакар Янгулбаев разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако не уточняется, по какой именно.

Известно, что сын бывшего судьи находится за пределами России. Однако ранее он предлагал главе Чечни Рамзану Кадырову себя в обмен на освобождение его матери, Заремы Мусаевой, которая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека дело Мусаевой связывали с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которые придерживаются оппозиционных взглядов.

Депутат Госдумы Адам Делимханов обещал отрезать головы родственникам Мусаевой. Против другого сына экс-судьи, Ибрагима Янгулбаева, открыто дело по статье о террористическом акте.