Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 23 августа 2023Россия

Сына бывшего чеченского судьи Янгулбаева объявили в розыск

Сына бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева Абубакара объявили в розыск

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Сына бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, юриста Абубакара Янгулбаева объявили в федеральный розыск. Это следует из карточки, опубликованной в разделе «Розыск» на портале МВД.

По данным полиции, Абубакар Янгулбаев разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако не уточняется, по какой именно.

Известно, что сын бывшего судьи находится за пределами России. Однако ранее он предлагал главе Чечни Рамзану Кадырову себя в обмен на освобождение его матери, Заремы Мусаевой, которая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека дело Мусаевой связывали с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которые придерживаются оппозиционных взглядов.

Депутат Госдумы Адам Делимханов обещал отрезать головы родственникам Мусаевой. Против другого сына экс-судьи, Ибрагима Янгулбаева, открыто дело по статье о террористическом акте.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

    В России запустили новый мегапроект

    Мужчина совершил самоподжог в Москве

    ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

    Летевший в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в Москве

    Экс-возлюбленная Тимати назвала анорексию причиной болезненной худобы

    Под Москвой мигрант ударил девушку в шортах из-за ее одежды и попал на видео

    Стало известно о взрыве в украинском городе Сумы

    Турист напал на полицейского в Анапе и нарвался на уголовную статью

    Назван клуб Черышева на ближайший сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости