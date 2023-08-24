YouTube заблокировал ведущего Первого канала

YouTube заблокировал страницу ведущего Первого канала Анатолия Кузичева

Видеохостинг YouTube заблокировал страницу одного из ведущих шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева. Об этом он сообщил в Telegram.

«Ну что, товарищи, самая демократическая в мире цензура добралась и до меня. Без объявления войны снесли мой канал "Пропаганда" на YouTube. Ни страйков, ни предупреждений не было — моментальный бан без суда и следствия», — написал Кузичев. Он добавил, что страница была заблокирована без возможности восстановления.

При попытке зайти на YouTube-канал ведущего появляется сообщение о том, что профиль был заблокирован за нарушение правил видеохостинга относительно разжигания ненависти.

Кузичев добавил, что не планирует прекращать съемки своего шоу, несмотря на блокировку. По словам ведущего, в дальнейшем оно будет выходить на других площадках.

YouTube неоднократно блокировал каналы российских блогеров и СМИ. В частности, этой мере подверглись страницы писателя и сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева и блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. В числе СМИ, чьи каналы заблокировал YouTube, — Первый канал, «Россия 1», НТВ, радио «Комсомольская правда», URA.RU и другие.