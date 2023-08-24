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18:18, 24 августа 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал ведущего Первого канала

YouTube заблокировал страницу ведущего Первого канала Анатолия Кузичева

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Видеохостинг YouTube заблокировал страницу одного из ведущих шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева. Об этом он сообщил в Telegram.

«Ну что, товарищи, самая демократическая в мире цензура добралась и до меня. Без объявления войны снесли мой канал "Пропаганда" на YouTube. Ни страйков, ни предупреждений не было — моментальный бан без суда и следствия», — написал Кузичев. Он добавил, что страница была заблокирована без возможности восстановления.

При попытке зайти на YouTube-канал ведущего появляется сообщение о том, что профиль был заблокирован за нарушение правил видеохостинга относительно разжигания ненависти.

Кузичев добавил, что не планирует прекращать съемки своего шоу, несмотря на блокировку. По словам ведущего, в дальнейшем оно будет выходить на других площадках.

YouTube неоднократно блокировал каналы российских блогеров и СМИ. В частности, этой мере подверглись страницы писателя и сопредседателя партии «Справедливая России — За правду» Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева и блогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин. В числе СМИ, чьи каналы заблокировал YouTube, — Первый канал, «Россия 1», НТВ, радио «Комсомольская правда», URA.RU и другие.

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    Мария Большакова
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