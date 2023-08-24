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13:09, 24 августа 2023Культура

Режиссер Ларс фон Триер объяснил слова о важности жизней россиян

Датский режиссер Ларс фон Триер отметил, что все жизни имеют значение

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер объяснился за слова о важности жизней россиян. Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кинематографист указал на то, что он «всем сердцем поддерживает Украину». «Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение! Но, видимо, эту фразу далеких времен забыли — тех времен, когда пацифизм считали добродетелью», — добавил он.

Ранее режиссер критически высказался о решении Запада передать Украине американские истребители F-16. Фон Триер обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен и указал на важность жизней россиян.

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    Варвара Кошечкина
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