Режиссер Ларс фон Триер объяснил слова о важности жизней россиян

Датский режиссер Ларс фон Триер отметил, что все жизни имеют значение

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер объяснился за слова о важности жизней россиян. Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кинематографист указал на то, что он «всем сердцем поддерживает Украину». «Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение! Но, видимо, эту фразу далеких времен забыли — тех времен, когда пацифизм считали добродетелью», — добавил он.

Ранее режиссер критически высказался о решении Запада передать Украине американские истребители F-16. Фон Триер обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен и указал на важность жизней россиян.