Ларс фон Триер осудил поставку F-16 Украине. Как режиссер раскритиковал решение Запада и заступился за жизни русских?

Датский режиссер Ларс фон Триер выступил против поставок F-16 на Украину

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кинематографист критически высказался о решении Запада передать Украине американские истребители F-16. Фон Триер прокомментировал встречу Зеленского с Фредериксен, во время которой политики протестировали истребитель.

Жизни русских тоже важны Ларс фон Триер

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

По словам режиссера, премьер-министр Дании, «как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных военных машин, улыбаясь от уха до уха».

Как на заявление режиссера отреагировали на Украине и в России?

Слова датского режиссера вызвали негативную реакцию на Украине. Так, по данным издания «Военное обозрение», в местных СМИ и соцсетях появились призывы «наказать режиссера» посредством лишения его званий и наград, также прозвучали заявления о необходимости запретить к показу его работы на территории страны и о том, что «он должен извиниться перед всей украинской нацией».

В России слова фон Триера также не остались без внимания. Так, российская телеведущая Ксения Собчак назвала датского кинематографиста своим кумиром.

Не зря он мой кумир Ксения Собчак телеведущая

Фото: Josh Smith / Reuters

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предположила, что заявления режиссера станут причиной новых скандалов вокруг его персоны. «Жду, когда у Ларса фон Триера найдутся недоплаченные налоги или гримерша, которую он похлопал по плечу 30 лет назад, и она теперь решила заявить об изнасиловании», — сказала журналистка.

Когда Киеву передадут самолеты F-16?

20 августа Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Киеву более 40 самолетов F-16.

Мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало Владимир Зеленский президент Украины

В тот же день стало известно о намерении Дании передать стране 19 таких истребителей. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские самолеты минимум через полгода. Он отметил, что сами истребители являются только платформой, стоит учитывать и передачу ракет, снарядов и бомб, которые понесут F-16.

Какие еще скандалы связаны с Ларсом фон Триером?

Это не первый случай, когда датский режиссер высказывает свое мнение на политическую тематику. В 2002 году Ларс фон Триер был одним из тех, кто обратился к властям Дании с просьбой не выдавать бывшего главу правительства чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева России.

Весной 2011 года кинематографист, представляя в Каннах свой фильм «Меланхолия», заявил, что является нацистом и может понять лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Позже он назвал это высказывание шуткой и принес извинения, но организаторы фестиваля объявили режиссера персоной нон грата.

Фон Триер также стал участником секс-скандала, когда исландская певица Бьорк обвинила его в домогательствах. «Ничего подобного не было. Но мы определенно не находились в приятельских отношениях», — подчеркнул тогда он.