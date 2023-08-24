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15:27, 24 августа 2023Путешествия

Россиянин поленился спускаться с горы в Туапсе и сымитировал инсульт

Турист поленился слезать с горы в Туапсе и сымитировал инсульт, чтобы его спасли

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Неадекватного туриста сняли со скалы Киселева в Туапсе после того, как он сымитировал инсульт. Об этом сообщает издание «Туапсинские вести».

Уточняется, что 45-летний россиянин поленился спуститься с горы самостоятельно, вызвал спасательную бригаду и медиков. Мужчина заявил, что у него инсульт и сам он слезть не может. В ходе эвакуации, которая длилась почти два часа, турист вел себя неадекватно, приставал к спасателям и хамил им.

«Затем он начал актерствовать в приемном покое больницы. Чего только не насмотрелись и не наслушались врачи и медсестры!» — рассказал главный врач туапсинской скорой помощи Эмиль Гараев. В итоге турист просто ушел из медучреждения, предварительно нагрубив персоналу.

Ранее в Сочи эвакуировали россиянина, который повредил себе ногу топором во время похода. 20-летний турист рубил дрова и попал по стопе.

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    Мария Борисова
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