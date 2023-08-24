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10:48, 24 августа 2023Ценности

Ляйсан Утяшева восхитила фанатов внешностью без макияжа на новом фото

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась без макияжа на отдыхе со своим мужем, стендап-комиком Павлом Волей. Соответствующая публикация появилась на странице артиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 38-летняя спортсменка позирует в розовом купальнике перед камерой вместе с супругом. Видно, что на время отпуска знаменитость решила отказаться от косметики.

Фанаты восхитились естественной внешностью звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 123 тысяч лайков. «Такая редкость увидеть настоящие лица! Без прикрас», «Главное, что без фильтров», «Красивая и натуральная», «Какие классные веснушки», «Такая настоящая! Сама не люблю косметику, сама не крашусь и другим не советую», — высказывались они.

В июле Ляйсан Утяшева раскрыла способы увеличить грудь без пластики. Так, телеведущая рассказала, что визуально улучшить свой внешний вид ей помогает правильно подобранное нижнее белье.

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    Карина Черных
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