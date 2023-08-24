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15:00, 24 августа 2023Спорт

Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира по шахматам

Магнус Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира по шахматам

Фото: Kamran Jebreili / AP

16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал обладателем Кубка мира по шахматам — 2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче турнира, который проходил в Баку, норвежский гроссмейстер обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху. Встреча завершилась со счетом 1,5: 0,5 в пользу Карлсена. В обеих партиях в классические шахматы в рамках финала спортсмены не смогли выявить победителя.

Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира. Из российских гроссмейстеров дальше всех по сетке турнира прошел Ян Непомнящий, который в 1/8 финала уступил индийцу Видиту Гуджрати с общим счетом 2:4.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

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    Алексей Гусев
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