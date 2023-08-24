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12:39, 24 августа 2023Россия

В Госдуме связали гибель Пригожина с покушением на Прилепина

Депутат Госдумы Миронов: гибель Пригожина связана с покушением на Прилепина

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина связана с покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, к авиакатастрофе под Тверью причастны те же лица — «конкретные мрази», — которые в мае 2023-го года заложили мину на пути следование автомобиля Прилепина. «Они не достигли своего с одним моим другом — Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись», — пояснил депутат.

Возмездие за гибель Пригожина будет неизбежным, заключил Миронов.

Евгений Пригожин погиб вечером 23 августа. Самолет, в котором находился предприниматель, а также еще шесть человек и три члена экипажа, разбился в Тверской области. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин крушения самолета в Тверской области, среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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    Алан Босиков
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