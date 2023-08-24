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07:07, 24 августа 2023Мир

Маск оценил интервью Трампа ведущему Такеру Карлсону

Маск заявил, что с интересом послушал интервью Трампа в Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск оценил интервью экс-президента страны Дональда Трампа, которое было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter). Своим мнением он поделился в комментариях.

Он рассказал, что с интересом послушал интервью политика ведущему Такеру Карлсону. «Интересно услышать вещи напрямую, а не через фильтр СМИ», — отметил Маск.

В этом интервью бывший американский лидер обвинил действующего президента страны Джо Байдена в неспособности посодействовать прекращению конфликта на Украине.

Кроме того, в разговоре с Карлсоном политик рассказал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году его главным приоритетом будет охрана границы США.

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    Марина Совина
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