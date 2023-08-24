Маск оценил интервью Трампа ведущему Такеру Карлсону

Маск заявил, что с интересом послушал интервью Трампа в Twitter

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск оценил интервью экс-президента страны Дональда Трампа, которое было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter). Своим мнением он поделился в комментариях.

Он рассказал, что с интересом послушал интервью политика ведущему Такеру Карлсону. «Интересно услышать вещи напрямую, а не через фильтр СМИ», — отметил Маск.

В этом интервью бывший американский лидер обвинил действующего президента страны Джо Байдена в неспособности посодействовать прекращению конфликта на Украине.

Кроме того, в разговоре с Карлсоном политик рассказал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году его главным приоритетом будет охрана границы США.