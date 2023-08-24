Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 24 августа 2023Мир

Канада отправила нового посла на Украину

Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канадский МИД заявил, что Оттава направляет новым послом на Украину Наталку Симос, которая владеет украинским языком и тесно связана с украинской диаспорой. Об этом говорится в официальном документе.

«Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что новый посол станет «глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины».

Наталка Симос ранее служила в посольстве на Украине советником по техническому сотрудничеству, работала в центральном аппарате МИД, а также занимала разные должности в других министерствах Канады.

Ранее Вооруженные силы Украины получили переданные Канадой бронемашины Senator. Канада объявила о передаче бронемашин Senator в январе 2023 года. В мае появились кадры разрушенной военной техники, поставленной ВСУ из разных стран НАТО. На видео тогда попали и канадские броневики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые высказался о гибели Пригожина. Чем ему запомнился основатель ЧВК?

    В Белом доме назвали условие для разморозки российских активов

    Стала известна неисправность самолета Пригожина перед крушением

    Спортивный врач описал схему правильного завершения тренировки

    Канада отправила нового посла на Украину

    54-летняя Бледанс продемонстрировала подтянутую фигуру в коротких шортах

    Subway объявила о продаже своего бизнеса

    Названы причины и методы лечения атопического дерматита у взрослых и детей

    Морякам впервые пришлось отстреливаться от косаток. Почему киты-убийцы ополчились на людей и стали топить корабли?

    В Херсонской области предложили проложить новую дорогу в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости