Канада отправила нового посла на Украину

Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос

Канадский МИД заявил, что Оттава направляет новым послом на Украину Наталку Симос, которая владеет украинским языком и тесно связана с украинской диаспорой. Об этом говорится в официальном документе.

«Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что новый посол станет «глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины».

Наталка Симос ранее служила в посольстве на Украине советником по техническому сотрудничеству, работала в центральном аппарате МИД, а также занимала разные должности в других министерствах Канады.

Ранее Вооруженные силы Украины получили переданные Канадой бронемашины Senator. Канада объявила о передаче бронемашин Senator в январе 2023 года. В мае появились кадры разрушенной военной техники, поставленной ВСУ из разных стран НАТО. На видео тогда попали и канадские броневики.