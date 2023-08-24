Российский военный высказался о ситуации в зоне СВО после контрнаступления ВСУ

Капитан запаса Дандыкин предрек продвижение ВС РФ после контрнаступления ВСУ

России необходимо продвигаться вперед и брать под контроль присоединенные регионы. В процессе контрнаступления Украина потеряла значительное число людей и техники, потому теперь российская армия может переходить к наступлению. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас мы уже предпринимаем меры по наступательным действиям, пусть и с небольшими паузами. Решаем многие задачи в плане вооружения», — сказал Дандыкин.

Он также заметил, что Украина нередко пытается оправдывать неудачи контрнаступления особенностями погоды, но, по его словам, это лишь попытка замаскировать то, что на самом деле происходит на фронте: значительные потери среди военных и техники.

«Вот уже три месяца скоро будет чудовищным потерям техники и людей. Это будут оправдывать всеми путями, — уверен военный. — Дальнейшие решения будет принимать верховный главнокомандующий, но понятно, что победы добываются не в обороне, а в наступлении. Нам надо освобождать Херсонщину, Запорожье, отбрасывать противника от Белгородщины и Брянщины. Сейчас противник обескровлен, вряд ли он успеет занять рубежи перед тем, как мы начнем идти вперед. Не знаю, когда это случится, но, надеюсь, достаточно скоро».

Ранее официальные лица США предупредили Вооруженные силы Украины (ВСУ) о неминуемой паузе в попытке контрнаступления. Необходимость паузы связали с ухудшением погодных условий и дождливой погодой.

