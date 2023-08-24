Обрушившиеся как домино многоэтажки в Индии попали на видео

В индийском городе Анни друг за другом обрушились девять многоэтажек

В индийском городе Анни девять многоэтажных домов обрушились как домино. О ситуации, попавшей на видео, сообщил телеканал News 18.

На записи, сделанной очевидцами, можно увидеть, как жилые дома в районе Кулу один за другим сползают по склону холма, увлекая за собой пласты земли и деревья. Причиной обрушения построек стали сильные дожди, которые спровоцировали оползень.

Согласно официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что местные власти предвидели опасную для жизни людей ситуацию и неделю назад начали выселять их из рискующих попасть под удар стихии домов.

В июне сообщалось, что в индийском штате Бихар обрушился еще не открытый мост через реку Ганг.