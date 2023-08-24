В ООН заявили о продолжении работы по экспорту продовольствия из России

Генсек ООН Гутерриш: продолжается работа по экспорту продовольствия из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о продолжении работы по обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, для организации экспорта «многое было сделано», однако остаются нерешенные вопросы. «То, что черноморская зерновая инициатива приостановилась, не помогает нам в этих усилиях», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Москва вернется в зерновую сделку, Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия. Он также сказал, что ограничения, введенные Соединенными Штатами, не касались продовольствия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия не готова верить заявлениям США.