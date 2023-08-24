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10:22, 24 августа 2023Экономика

Число пенсионеров в России упало до минимума

Социальный фонд: число пенсионеров в России сократилось на 404 200 человек
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Craig Whitehead / Unsplash

Численность пенсионеров в России резко сократилась. За первую половину 2023 года их число уменьшилось на 404,2 тысячи человек, со ссылкой на данные Социального фонда сообщает газета «Ведомости».

За шесть месяцев количество пенсионеров в России упало с 41,78 до 41,38 миллиона человек — это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы. Такие изменения связаны с переходным периодом: в 2023, 2025 и 2027 годах выйти на отдых смогут лишь те, кому положена досрочная пенсия за выслугу лет и проживание в условиях Крайнего Севера, чиновники, артисты и врачи, — пояснил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Давид Кришталь.

По мнению главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, на уменьшение числа пенсионеров повлияли также последствия COVID-19. Статус пандемии с коронавируса сняли лишь в мае 2023 года, а пожилые люди переносили болезнь тяжелее всего.

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Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости заинтересовать лиц, достигших пенсионного возраста, продолжать работать. Мотивировать пожилых людей не уходить с работы она предложила увеличением их страховых пенсий. По словам Бессараб, в законодательстве предусмотрено почти трехкратное сокращение возможного количества баллов для работающих пенсионеров, что неправильно.

Согласно опросу «СберНПФ» и «Работы.ру» россияне считают идеальным размер пенсии в 69 тысяч рублей. Наиболее высокие ожидания у жителей Краснодарского края (104 тысячи рублей), Москвы и Подмосковья (по 84 тысячи рублей). Самые низкие суммы называют жители Челябинской (46 тысяч) и Свердловской (56 тысяч) областей, а также Татарстана (53 тысячи).

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    Вячеслав Агапов
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