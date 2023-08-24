Путин раскрыл первичные данные по разбившемуся в Тверской области самолету

Путин: по первичным данным, в разбившемся самолете были сотрудники ЧВК «Вагнер»

Первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер"», — пояснил президент.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.