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19:23, 24 августа 2023Россия

Путин раскрыл первичные данные по разбившемуся в Тверской области самолету

Путин: по первичным данным, в разбившемся самолете были сотрудники ЧВК «Вагнер»

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер"», — пояснил президент.

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23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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    Никита Абрамов
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