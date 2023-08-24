В Москве построят первый технопарк в сфере пищевой промышленности

Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

В московском районе Очаково-Матвеевское построят первый в городе технопарк в сфере пищевой промышленности. О его создании рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта будущему технопарку "Рябиновая 44", который создается в районе Очаково-Матвеевское», — сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что проект является логичным продолжением развития территории около Московского комбината шампанских вин, где уже работают производители напитков, готовой пищевой продукции и полуфабрикатов. В технопарке площадью более 10 тысяч квадратных метров разместят специальную инфраструктуру для малого и среднего бизнеса, а также лаборатории пищевых исследований.

Согласно предварительным расчетам, до конца 2024 года инвестор вложит в проект 617,7 миллиона рублей. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам до 25 процентов.

Ранее Собянин рассказал о создании новых предприятий в промышленном технопарке «Руднево» на востоке Москвы. Он подчеркнул, что в индустриальном парке не будет производств, которые плохо влияют на экологию.