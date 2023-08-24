Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:10, 25 августа 2023Моя страна

В Карачаево-Черкесии установили мировой рекорд по высокогорному погружению

Россиянка установила мировой рекорд по высокогорному погружению в КЧР

Кадр: Oleg Milantiev / YouTube

Россиянка установила мировой рекорд по самому высокогорному женскому погружению без использования дыхательного аппарата в рамках экспедиции «Подводный Кавказ 2023», которая состоялась в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отмечается, женщина погрузилась в озеро Махар на высоте более 2,6 тысячи метров.

«Впервые в мире женщина-фридайвер ныряет на такой высоте — 2610 метров — и на глубину 15,6 метра в высокогорье на задержке дыхания без использования дыхательного аппарата», — отметил организатор экспедиции, член Русского географического общества Эрнст Антонов.

По его словам, рекорд был зафиксирован, результаты уже направили в соответствующее регистрационное агентство.

Ранее в августе сообщалось, что на фестивале «Наше море» в Гдове Псковской области сварили четыре тысячи литров ухи, установив всероссийский рекорд. Всего было приготовлено примерно 14-16 тысяч порций ухи.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ заявили об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

    Власти назвали перспективные направления для новых высокоскоростных магистралей

    Крепкий доллар назвали основой для роста экономик Азии

    Песков опроверг финансирование ЧВК «Вагнер» государством

    В Москве пройдут турниры по CS:GO и Dota2

    Шестеро мужчин напали на пьяного туриста в Испании и ударили его ножом

    Десятки населенных пунктов в Приморье оказались отрезаны из-за ливней

    Раскрыты траты москвичей на ювелирные украшения

    Власти оценили масштабы дефицита строителей в России

    Российским поставкам топлива предрекли рекордное снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости