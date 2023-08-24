В Карачаево-Черкесии установили мировой рекорд по высокогорному погружению

Россиянка установила мировой рекорд по высокогорному погружению в КЧР

Россиянка установила мировой рекорд по самому высокогорному женскому погружению без использования дыхательного аппарата в рамках экспедиции «Подводный Кавказ 2023», которая состоялась в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отмечается, женщина погрузилась в озеро Махар на высоте более 2,6 тысячи метров.

«Впервые в мире женщина-фридайвер ныряет на такой высоте — 2610 метров — и на глубину 15,6 метра в высокогорье на задержке дыхания без использования дыхательного аппарата», — отметил организатор экспедиции, член Русского географического общества Эрнст Антонов.

По его словам, рекорд был зафиксирован, результаты уже направили в соответствующее регистрационное агентство.

Ранее в августе сообщалось, что на фестивале «Наше море» в Гдове Псковской области сварили четыре тысячи литров ухи, установив всероссийский рекорд. Всего было приготовлено примерно 14-16 тысяч порций ухи.

