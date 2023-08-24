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11:55, 24 августа 2023Среда обитания

Красную площадь закрыли для посетителей

Красную площадь в Москве временно закрыли для посетителей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Красную площадь в Москве временно закрыли. О том, что локация станет недоступной для посетителей 24 августа, сообщила пресс-служба Исторического музея в Telegram-канале.

«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», — заявили представители музея. В сообщении говорится, что желающие попасть в музей могут сделать это через третий вход у памятника маршалу Георгию Жукову. При этом магазин музея на Никольской улице и Покровский собор также будут закрыты.

Причина, из-за которой были введены ограничения, не сообщается. Красная площадь является главной площадью российской столицы. Она располагается между Кремлем и Китай-городом и выходит к берегу Москвы-реки через пологий Васильевский спуск.

Ранее в 2023 году Красную площадь уже закрывали для посещений, ограничив доступ к ней на две недели. Локация была недоступна с 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.

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    Александра Качан
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