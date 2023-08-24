В ЛНР заявили о введении особого режима на Украине

Офицер ЛНР Марочко: на Украине в День независимости ввели особый режим

На Украине в День независимости страны ввели особый режим. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, с 00:00 24 августа все силовые ведомства Украины переведены на усиленный режим несения службы. «Это касается как зоны проведения [специальной военной операции] СВО, так и тыловых районов», — уточнил Марочко.

Кроме того, подполковник в отставке отметил, что с 21 августа большинство украинских ведомств для обеспечения безопасности начали отзывать людей с отпусков. Он пояснил, что это связано с опасениями Киева в том, что во время празднований Россия может предпринять попытку наступательных действий на ряде направлений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем Независимости.