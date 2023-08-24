Россияне назвали приемлемую сумму для хранения в цифровых рублях

СПБ Биржа и РТС: четверть россиян готова хранить в цифровых рублях до 20 тысяч

Большинство россиян готовы хранить деньги в цифровом рубле. Приемлемую сумму для сбережений назвали в исследовании СПБ Биржи и РТС, сообщает газета «Известия».

Четверть опрошенных готовы хранить в новом формате от 5 до 20 тысяч рублей. Почти каждый шестой (15 процентов) готов перевести в электронные деньги не более 5 тысяч. Еще 9 процентов согласились запасать в цифровом виде от 20 до 50 тысяч рублей. Реже всего готовы хранить в новой форме валюты от 50 до 100 тысяч рублей (2 процента), более 100 тысяч рублей (3 процента) или все свои деньги (2 процента).

В опросе приняли участие более 2 тысяч человек из всех регионов России в возрасте от 18 до 65 лет..

Большинство россиян согласно использовать цифровую валюту в повседневной жизни. Однако от этого шага их останавливают малая осведомленность о технологии (22 процента) и боязнь киберворов и сбоев в системе (21 процент).

Как показал опрос ВЦИОМ, каждый второй россиянин не понимает цели внедрения цифрового рубля. При этом треть респондентов (30 процентов) узнали о внедрении цифрового рубля в ходе опроса. Три процента опрошенных считают, что цифровой рубль — это обман. По два процента россиян назвали его новым средством контроля и одурачивания населения, а один процент — цифровым рабством.

Закон о цифровом рубле действует с 1 августа 2023 года. Банк России выпускает альтернативную форму нацвалюты и является оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними. Тестирование валюты на реальных операциях началось с 15 августа — возможность открывать кошельки в цифровых рублях, осуществлять переводы между клиентами, оплату товаров и услуг в магазинах появилась у 13 банков-участников эксперимента.