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18:05, 24 августа 2023Среда обитания

Многодетная семья лишилась дома и переехала жить в школу

Семья из Калининградской области лишилась дома и переехала жить в школу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Многодетная семья из Калининградской области лишилась дома и была вынуждена переехать жить в спортзал школы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Дом семьи Морозовых в городе Пионерском треснул из-за дренажных работ, которые проводила администрация города. В местной начальной школе им выделили раскладушки, а также обеспечили душем и едой. Семья воспитывает 17 детей, часть из которых приемные.

Администрация города предложила пострадавшим переехать в другой муниципальный округ или в кризисный центр матери и ребенка без отца. Морозовы отказались, после чего власти не предоставили альтернативных решений ситуации. По словам матери семьи Ларисы, после начала занятий им придется переехать, однако нового места жительства у семьи нет.

Ранее сообщалось, что власти Нефтеюганска оставили семью без постоянного жилья на 26 лет. Мэрия города закрыла программу по расселению граждан из временных построек раньше, чем все семьи успели получить положенные им квартиры.

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    Александра Качан
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