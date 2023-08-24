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09:26, 24 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об уничтожении трех офицеров ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: поражен штаб ВСУ и уничтожены три офицера в направлении Красного Лимана

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На краснолиманском направлении был поражен штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате уничтожены три офицера. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе планомерной работы по уничтожению пунктов управления украинскими войсками, при огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. "Ленты.ру"). По перехваченным данным было ликвидировано три офицера, пять получили ранения различной степени тяжести», — сказал он со ссылкой на свои источники.

Ранее Марочко рассказал, что на Украине в День независимости страны ввели особый режим. Согласно его данным, с 24 августа все украинские силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы, это касается и зоны проведения спецоперации. Помимо этого, он добавил, что с 21 августа большая часть ведомств страны для обеспечения безопасности начала отзывать людей с отпусков.

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    Кристина Есикова
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