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20:43, 24 августа 2023Ценности

90-летняя актриса снялась в бикини и показала фото фанатам

Фото: @joancollinsdbe

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз снялась в купальнике и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 90-летняя звезда предстала во время отдыха с 58-летним супругом Перси Гибсоном в Сен-Тропе, Франция. Знаменитость позировала в бассейне в белом бикини на косточках, шляпе и солнцезащитных очках. Она стояла в воде рядом с мужем, который лежал на надувном матрасе.

Поклонники оценили кадр в комментариях. «Ты стареешь в обратном направлении! Какая веселая и красивая пара», «Ты всегда выглядишь потрясающе», «Роскошная», «Вы оба прекрасны», — восхитились пользователи сети.

В апреле Джоан Коллинз во время прогулки показала стройную фигуру в облегающих брюках и восхитила фанатов. Звезда снялась в облегающем топе и узких штанах, заправленных в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.

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    Карина Черных
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