Пассажир поругался со стюардессой из-за кармана кресла и пошел под суд

Поругавшегося со стюардессой пассажира American Airlines арестовала полиция

Пассажир авиакомпании American Airlines поругался со стюардессой из-за отсутствия кармана на кресле и пошел под суд. Об этом сообщает WPDE.

Уточняется, что 27-летний Никодимус Мухамад Коулз (Nicodimus Muhamad Coles) стал спорить с бортпроводницей, когда самолет еще находился в аэропорту Айовы. Вскоре конфликт усугубился, и пассажир назвал члена экипажа расисткой.

В результате вызванные в самолет сотрудники полиции арестовали дебошира. Ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

Ранее россиянин устроил пьяный дебош в самолете, обругал попутчиков и бортпроводников и угодил в полицию. Члены экипажа пытались связать нарушителя, однако это не помогло усмирить его.