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19:04, 24 августа 2023Путешествия

Пассажир поругался со стюардессой из-за кармана кресла и пошел под суд

Поругавшегося со стюардессой пассажира American Airlines арестовала полиция

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании American Airlines поругался со стюардессой из-за отсутствия кармана на кресле и пошел под суд. Об этом сообщает WPDE.

Уточняется, что 27-летний Никодимус Мухамад Коулз (Nicodimus Muhamad Coles) стал спорить с бортпроводницей, когда самолет еще находился в аэропорту Айовы. Вскоре конфликт усугубился, и пассажир назвал члена экипажа расисткой.

В результате вызванные в самолет сотрудники полиции арестовали дебошира. Ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

Ранее россиянин устроил пьяный дебош в самолете, обругал попутчиков и бортпроводников и угодил в полицию. Члены экипажа пытались связать нарушителя, однако это не помогло усмирить его.

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    Зарина Дзагоева
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