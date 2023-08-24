Иммунные клетки связали с регуляцией настроения

PNAS Nexus: иммунные клетки связали с депрессией и болезнью Альцгеймера

Ученые Медицинской школы Икана на горе Синай обнаружили, что иммунные клети способны регулировать настроение. Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, показало, что нарушения в функционировании регуляторных Т-клеток может быть связано с депрессией, тревожностью и болезнью Альцгеймера.

Регуляторные Т-клетки (Tregs) — основные клетки-регулировщики иммунного ответа. Теперь также оказалось, что они играют роль в стабилизации настроения. За выработку Tregs ответственен раздвоенный блок P3 (Foxp3).

В эксперименте на лабораторных мышах специалисты рассмотрели две группы животных: в первой показатели Tregs в организме были снижены, а во второй (контрольной) было достаточное количество этих клеток. Подопытные выполняли стандартные задания, разработанные для измерения депрессии и беспокойства у грызунов.

Результаты продемонстрировали, что мыши с пониженным содержанием Treg чаще прятались в темноте, меньше двигались и хуже обеспечивали себе безопасность. Другими словами, такие животные были более тревожными и подавленными по сравнению с сородичами из контрольной группы. Кроме того, у мышей, выведенных для моделирования болезни Альцгеймера, наблюдались когнитивные нарушения при снижении Tregs. Интересно, что при восстановлении нормального числа клеток у животных из экспериментальной группы почти исчезли патологические изменения поведения.

Предполагается, что истощение Treg вызывает рост периферических иммунных клеток, некоторые из которых могут проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг и вызывать воспалительные реакции в гиппокампе. Именно этот механизм в мозге может вызвать тревогу, депрессию или когнитивные искажения по типу болезни Альцгеймера.