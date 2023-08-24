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14:31, 24 августа 2023Бывший СССР

На Украине одна из ТЭС прекратила выработку энергии

ДТЭК: одна из ТЭС на Украине прекратила выработку энергии после ракетного удара
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

На Украине одна из теплоэлектростанций (ТЭС) прекратила выработку энергии после ракетного удара. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЕК Энерго, которая раньше неоднократно сталкивалась с атаками», — говорится в сообщении.

В энергохолдинге рассказали, что оборудование предприятия получило серьезные повреждения, и пообещали, что позже энергетики смогут начать ликвидацию последствий разрушения.

Ранее украинцев предупредили, что зимой могут начаться отключения электричества на длительный срок и перебои будут вероятны даже без ракетных ударов по инфраструктурным объектам.

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    Алевтина Запольская
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