Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 24 августа 2023Бывший СССР

Президент Казахстана поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Токаев направил Зеленскому телеграмму, поздравив с Днем независимости Украины

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидер Казахстана поздравил украинский народ с Днем независимости», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба Токаева не опубликовала текст телеграммы.

Ранее граждан Украины поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении», и их объединяют трудолюбие, усердие, уважение к традициями и самобытной культуре.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина

    Москвичам раскроют секрет семейных отношений

    Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию

    В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

    Назван состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

    Работу российского лагеря после массового отравления детей приостановили

    Назван срок запуска движения по скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16

    Анна Седокова показала фигуру в бикини после похудения

    Предсказано существование летящих с одной десятой скорости света черных дыр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости