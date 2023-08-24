Президент Казахстана поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Токаев направил Зеленскому телеграмму, поздравив с Днем независимости Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидер Казахстана поздравил украинский народ с Днем независимости», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба Токаева не опубликовала текст телеграммы.

Ранее граждан Украины поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении», и их объединяют трудолюбие, усердие, уважение к традициями и самобытной культуре.

