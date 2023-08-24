Названы условия торможения роста цен на автомобили в России

Экономист Беляев допустил торможение роста цен на автомобили в России

Автомобили дорожали и будут дорожать, однако при определенных условиях рост цен может затормозить, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2023-го стоимость новых машин в России выросла на 12 процентов, до 1,9 миллиона рублей, а машин с пробегом — на 18 процентов, до 1,3 миллиона.

Почему дорожают автомобили

Автомобили всегда дорожают из-за инфляции, которая затрагивает абсолютно все товары, сказал экономист. Кроме того, сейчас есть все условия для роста цен: спрос преобладает над предложением. Оказывает влияние и диктат продавцов на рынке, который реализуется в полной мере, несмотря на невысокую покупательную способность людей.

Покупательная способность сейчас не такая высокая, что отражается в разнице темпов роста цен на новые автомобили и на машины с пробегом. Новые авто дороже, не у всех на них хватает денег, поэтому спрос не такой большой, и они подорожали на 12 процентов, а автомобили с пробегом дешевле, поэтому они и подорожали больше — на 18 процентов, что очень много Михаил Беляев экономист

Торможение роста цен

Замедлить темпы роста цен на авто способны серьезные антиинфляционные меры, а также работа Федеральной антимонопольной службы, убежден Беляев. Также, по его мнению, цены на новые машины могут начать медленнее повышаться в случае появления на рынке дешевого народного автомобиля, создание которого сейчас обсуждается в Госдуме. «Правда, депутаты поставили задачу, чтобы за 500 тысяч машину разработали — это утопия. Предприниматели, которые выпускают машины, говорят, что самую голую машину дешевле миллиона выпустить сейчас нельзя», — отметил аналитик.

Для создания такого авто необходимо либо наладить внутреннее производство, либо найти зарубежный источник поставок. Однако до реализации этих проектов очень далеко, считает собеседник «Ленты.ру». «Источники у нас могут быть известно какие, но пока такой не найден, хотя назывались и иранские автомобили, и индийские. Они или не ввозятся, или не получается пока делать дешевле. Даже китайские авто, которые ввезены, вполне себе прилично стоят», — поделился он.

Беляев также допустил, что частные производители будут препятствовать государственной разработке дешевого автомобиля. «Если вдруг государство будет производить дешевые автомобили, значит, частники будут вынуждены ограничиваться в повышении цен на свои автомобили. А если там заблокировать производство, то у вас тут потолок открыт и вы можете повышать цены под разными предлогами, ссылаться то на санкции, то на логистику», — пояснил аналитик.

Ранее стало известно, что в первой половине августа из-за утильсбора и ослабления рубля подняли цены 13 автобрендов. Сильнее всего подорожали «Москвичи».