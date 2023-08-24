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10:34, 24 августа 2023Бывший СССР

Украинцы сочли владение языком патриотичнее службы на фронте

Почти половина украинцев сочли владение языком патриотичнее службы на фронте

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Около 45 процентов украинцев считают, что разговаривать на украинском языке более патриотично, чем служить на фронте, свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг», посвященного Дню независимости республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Также 46 процентов граждан страны указали, что признак патриотизма — это перевод денежных средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтерство. Более половины голосов за этот пункт отдали украинцы, живущие за границей.

В то же время службу на фронте выбрали 33 процента жителей страны. Такая же доля сочла патриотичным само пребывание на Украине во время боевых действий.

Ранее стало известно, что 43 процента украинцев выступают за прекращение боевых действий с Россией, если Москва усилит ракетные удары по городам республики. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

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    Алевтина Запольская
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