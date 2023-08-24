Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:37, 24 августа 2023Наука и техника

Создана новая технология производства вакцин

Npj Vaccines: разработана новая технология производства прививок

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Ученые из Института Гриффита (Австралия) создали новую технологию производства вакцин. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Vaccines.

В эксперименте авторы разработали синтетический препарат против бактерии Streptococcus A. Специалисты перепрограммировали клетки Escherichia coli (кишечной палочки, не содержащей токсических веществ) таким образом, что они сформировали собой биополимерные частицы. Затем их покрыли антигенами стрептококка А. Предварительные тесты на мышах показали эффективность и безопасность препарата.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Кроме того, cам процесс производства экономически выгоден, а полученные синтетические прививки стабильны при температуре окружающей среды, что значительно облегчает хранение запасов и их распространение. Пока что новый способ вакцинации находится на ранней стадии разработки. В будущем планируется увеличить качество вакцин и начать их клинические испытания на людях.

В июле 2023 года сотрудники Университета Западного Онтарио выявили молекулу, которая способна увеличить эффективность прививок против вирусных заболеваний — например, против гриппа, коронавируса и оспы.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы или ошибка пилота. Что известно о версиях крушения самолета Пригожина?

    Путин выразил соболезнования после крушения самолета Пригожина

    Пассажир поругался со стюардессой из-за кармана кресла и пошел под суд

    Главу Федерации футбола Испании призвали уйти в отставку из-за поцелуя на ЧМ

    Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

    Уборкой Москвы займутся электрокары

    Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

    Российский пилот оценил версию с крушением самолета Пригожина

    Украина признала «спонсорами войны» двух мировых табачных гигантов

    В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости