Путин заявил о весомом вкладе «Вагнера» в борьбу с неонацизмом на Украине

Путин заявил, что «Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине

Частная компания «Вагнер» внесла весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине. Об это заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», — заявил глава государства, подчеркнув, что эти заслуги не будут забыты.

Кроме того, президент назвал основателя компании Евгения Пригожина талантливым человеком и бизнесменом.