Путин заявил о весомом вкладе «Вагнера» в борьбу с неонацизмом на Украине
Путин заявил, что «Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине
Частная компания «Вагнер» внесла весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине. Об это заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», — заявил глава государства, подчеркнув, что эти заслуги не будут забыты.
Кроме того, президент назвал основателя компании Евгения Пригожина талантливым человеком и бизнесменом.