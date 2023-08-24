Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:15, 24 августа 2023Россия

Путин заявил о весомом вкладе «Вагнера» в борьбу с неонацизмом на Украине

Путин заявил, что «Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине

Фото: РИА Новости

Частная компания «Вагнер» внесла весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине. Об это заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», — заявил глава государства, подчеркнув, что эти заслуги не будут забыты.

Кроме того, президент назвал основателя компании Евгения Пригожина талантливым человеком и бизнесменом.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл обстоятельства возвращения Пригожина в Россию в день гибели

    Путин раскрыл первичные данные по разбившемуся в Тверской области самолету

    Дуа Липа снялась топлес для журнала

    Путин раскрыл дела Пригожина в Африке

    Путин сообщил о первом докладе по расследованию катастрофы с самолетом Пригожина

    Врач назвала способы легче переносить смену погоды

    Командир «Ахмата» назвал получивших выгоду от крушения самолета Пригожина

    Путин заявил о весомом вкладе «Вагнера» в борьбу с неонацизмом на Украине

    Украинский военнопленный рассказал о мобилизации без почки

    Дачникам назвали способ разрешить спор из-за забора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости